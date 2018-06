In der jemenitischen Hafenstadt Hudaida kämpfen Huthi-Rebellen und die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz offenbar weiter um den Flughafen.

Am Morgen hatte das jemenitische Militär erklärt, man habe die Rebellen vertrieben. Regierungsbeamte und Augenzeugen sprachen jedoch von weiter anhaltenden Gefechten. Außerdem hieß es, die Gegend werde belagert. Tausende Menschen seien eingeschlossen.



Die internationale Militärallianz hatte Hudaida am Mittwoch angegriffen. Sie begründete die Offensive damit, dass die Huthi-Rebellen über den Hafen von Hudaida Waffen ins Land schmuggelten.



In der Hauptstadt Sanaa traf heute ein Gesandter der UNO ein, um sich um eine Waffenruhe für den Jemen zu bemühen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.