Jemen Laut Medien viele Pannen bei US-Kommandoeinsatz

US-Präsident Donald Trump und seine Tochter Ivanka fliegen zur Dover Air Force Base. Dort sollte die Leiche des US-Soldaten eintreffen, der im Jemen getötet wurde. (AFP / Nicholas Kamm)

Bei dem US-Spezialeinsatz am vergangenen Wochenende im Jemen hat es nach Medienberichten schwerwiegende Pannen gegeben.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, Präsident Trump habe die erste Anti-Terror-Operation seiner Amtszeit angeordnet - ohne hinreichende Informationen über die Lage am Ort, ohne ausreichende Verstärkung am Boden und ohne angemessene Vorkehrungen für einen unerwarteten Verlauf. Reuters beruft sich auf Angaben aus dem Militär. Die "New York Times" schreibt, es sei fast alles schiefgelaufen. Das US-Militär räumte inzwischen ein, dass es zivile Opfer gab. Auch ein amerikanischer Soldat wurde getötet. Außerdem mussten die US-Spezialeinheiten eines ihrer Flugzeuge zerstören, das während des Einsatzes angefordert und bei der Landung stark beschädigt wurde. Offenbar gerieten die Spezialeinheiten am Boden unter schweren Beschuss von mehreren Seiten.