Im Jemen sind bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Militärallianz mehr als 20 Menschen getötet worden.

Ziel war nach Berichten von Korrespondenten ein Markt in der Provinz Saadah im Norden des Landes, die an Saudi-Arabien grenzt. Die Luftangriffe richten sich gegen die Huthi-Rebellen, die seit 2015 große Teile des Landes kontrollieren. Die Militärkoalition unterstützt damit die Regierung von Präsident Hadi. In dem Konflikt sind bisher mehr als 10.000 Menschen getötet worden.