Im jemenitischen Bürgerkrieg hat die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz heute die Hafenstadt Hudaida angegriffen.

Kriegsschiffe und Kampfjets bombardierten die von den Huthi-Rebellen kontrollierte Stadt am Roten Meer, wie die Exilregierung des Jemen mitteilte. Die Offensive stieß international auf Kritik. Die Vereinten Nationen erklärten, aufgrund der Angriffe könnten rund 250.000 Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Hudaida ist der größte Importhafen des Jemen und damit wichtig für die Versorgung der Bevölkerung. Hilfsorganisationen warnten daher vor katastrophalen Auswirkungen. Der UNO-Sondergesandte Griffith appellierte an die Konfliktparteien, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und von weiteren militärischen Aktionen abzusehen.

