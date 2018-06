Im Jemen wird die Hafenstadt Hudaida angegriffen, die von den Huthi-Rebellen kontrolliert wird.

Die jemenitische Exilregierung bezeichnete den Angriff als den größten seit Beginn des Krieges im Jemen vor drei Jahren. Saudi-Arabien führt die Militärkoalition an, die die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen bekämpft.



In der Stadt Hudaida befindet sich der größte Hafen des Landes. Er gilt als Haupt-Versorgungsquelle für die Bevölkerung im Norden des Jemen. Hilfsorganisationen befürchten, dass sich die angespannte humanitäre Lage nun zu einer Hungersnot entwickelt. Ein Großteil aller Hilfslieferungen wird nach Hudaida gebracht und von dort aus an die notleidende Bevölkerung verteilt.

