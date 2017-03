Nach dem Angriff auf ein Boot mit somalischen Flüchtlingen fordert die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition im Jemen Unterstützung von den Vereinten Nationen.

Die jemenitische Hafenstadt, von der das Boot am Freitag ausgelaufen war, solle unter Kontrolle der UNO gestellt werden, heißt es in einer Mitteilung. Dies würde den Fluss humanitärer Hilfslieferungen an die jemenitische Bevölkerung erleichtern und Waffen- sowie Menschenschmuggel erschweren. - Die Hafenstadt wird den Angaben zufolge von Huthi-Rebellen kontrolliert, die von der saudischen Regierung und ihren Verbündeten bekämpft werden.



Das Flüchtlingsboot war am Freitag vor der jemenitischen Küste beschossen worden. Dabei kamen mindestens 42 Menschen ums Leben. Somalia macht Saudi-Arabien und die Militärkoalition dafür verantwortlich.