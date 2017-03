Im Jemen sind bei Angriffen der Terrormiliz Al-Kaida mindestens elf Soldaten getötet worden.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen kamen sechs von ihnen an einem Kontrollposten in der Provinz Abjan ums Leben und die anderen in der Provinz Hadramaut. Der Al-Kaida-Ableger im Jemen gilt als einer der gefährlichsten in der Arabischen Welt. Ihm gelang es, das durch den Bürgerkrieg entstandene Machtvakuum zu nutzen und sich in einer Reihe von Städten in dem Land festzusetzen.