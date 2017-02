Jemen Tote Zivilisten bei Luftangriff

Landesflagge Jemen (imago/aflosport)

Im Jemen sind bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Militärallianz mehrere Menschen getötet worden.

Angaben von Huthi-Rebellen und Ärzten zufolge traf der Angriff ein Haus rund 40 Kilometer von der Hauptstadt Sanaa entfernt, in dem sich Frauen für eine Trauerfeier versammelt hatten. In verschiedenen Agenturberichten ist von fünf bis neun Toten die Rede. - Die saudische Militär-Koalition greift seit März 2015 in den jemenetischen Bürgerkrieg ein. Sie untersützt die Truppen des sunnitischen Präsidenten Hadi, der vor den schiitischen Huthi aus dem Land geflohen ist. Nach Schätzungen der UNO sind mindestens 10.000 Zivilisten getötet worden. Die USA stoppten Ende vergangenen Jahres mit Hinweis auf die hohe Zahl an zivilen Opfern eine Rüstungslieferung an Saudi-Arabien.