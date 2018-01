Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, beschreibt die Lebensumstände von Kindern im Jemen als die schlechtesten weltweit.

Seit Beginn der Kämpfe seien mehr als 3 Millionen Kinder in dem arabischen Land geboren worden. Eine ganze Generation von Kindern kenne nichts anderes als Gewalt und Elend, sagte eine Sprecherin der Organisation in Genf anlässlich der Veröffentlichung eines Berichts über den Jemen. Mehr als 11 Millionen Kinder seien auf humanitäre Hilfe angewiesen. Fast zwei Millionen Minderjährige gelten als unterernährt. Viele Schulen wurden durch den Krieg zerstört, werden von Truppen besetzt oder von Flüchtlingen als Unterkünfte benutzt.



Nicht nur Kinder, auch Erwachsene leiden der UNO zufolge im Jemen bittere Not: Mehr als 22 Millionen Menschen sind in dem Land auf Hilfe angewiesen. Hilfslieferungen kommen häufig nicht an, weil es Versorgungsengpässe gibt oder weil Verkehrswege, Häfen und Flughäfen blockiert sind.

