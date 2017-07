Im Jemen sind nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 20 Zivilisten bei einem Luftangriff getötet worden.

In einer Erklärung des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge heißt es, die Attacke habe ein Lager in der Nähe der Stadt Tais getroffen. Unter den Opfer seien Frauen und Kinder. Man sei zutiefst erschüttert über diesen Angriff auf jemenitische Familien. - Kampfflugzeuge des von Saudi-Arabien angeführten Militär-Bündnisses sollen laut Augenzeugen für den Luftschlag am gestrigen Nachmittag verantwortlich sein.