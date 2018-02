Die Zivilbevölkerung im Jemen leidet nach Angaben der UNO massiv unter dem Krieg in dem Land.

Der Hochkommissar für Menschenrechte, al-Hussein, erklärte, man sei vor allem wegen der Kämpfe im Südwesten in der Region Taiz in Sorge. Dort gerieten Zivilisten unter Feuer von allen Seiten. Die Huthi-Rebellen und ihre Verbündeten seien für wahllosen Beschuss und den Einsatz von Heckenschützen verantwortlich, die saudisch geführte Koalition greife aus der Luft an.



Nach Angaben der UNO wurden seit März 2015 knapp 6.000 Zivilisten getötet und mehr als 9.000 verletzt. Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen und von Krankheiten und dem Tod durch Unterernährung bedroht.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.