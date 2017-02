Jemen UNO kritisiert Einsatz von Kindersoldaten

Schwere Zerstörungen durch Luftangriffe im Jemen. (dpa/picture-alliance/Yahya Arhab)

Die Vereinten Nationen haben den Einsatz von Kindersoldaten im Jemen-Konflikt verurteilt und deren sofortige Freilassung gefordert.

Wie das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte in Genf mitteilte, wurden seit Ausbruch der Kämpfe in dem Land vor rund zwei Jahren fast 1.500 Rekrutierungen von Jungen unter 18 Jahren dokumentiert. Die Dunkelziffer liege aber deutlich über diesen Zahlen. Die Kinder müssen den Angaben zufolge

oft direkt an der Front kämpfen.



Im jemenitschen Bürgerkrieg stehen sich Huthi-Rebellen und Regierungstruppen, die von einer arabisch-westlichen Militärkoalition unterstützt werden, gegenüber.