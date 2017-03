Das US-Militär fliegt verstärkt Angriffe auf einen Ableger der Terrororganisation Al Kaida im Jemen.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Washington teilte mit, in den vergangenen beiden Nächten habe es etwa 30 Angriffe mit Drohnen und Kampfjets gegeben. Er betonte, die Gruppe Al Kaida auf der Arabischen Halbinsel sei ähnlich gefährlich wie die Terrormiliz IS. Der jemenitische Ableger des weltweit agierenden Terrornetzwerks hatte den Anschlag auf das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" 2015 für sich reklamiert. Die Terroristen haben vor allem im Süden des Bürgerkriegslandes Gebiete erobert und so an Einfluss gewonnen.