Im Jemen sind durch einen US-Luftangriff auf zwei Trainingslager von Extremisten dutzende Menschen getötet worden.

Das Pentagon erklärte, bei den Opfern handle es sich um Mitglieder der Terrormiliz IS. Sie hätten in den Lagern in der Provinz Al-Bajda für bewaffnete Angriffe gegen die Vereinigten Staaten und deren Verbündete trainiert.



Washington betrachtet den Jemen als zentrales Rekrutierungsgebiet für Terroristen. Die US-Streitkräfte unterstützen dort Anti-Terror-Einsätze der jemenitischen Regierung gegen den IS und Ableger von Al-Kaida.