Im Jemen sind nach Angaben der Vereinten Nationen bei den beiden jüngsten Luftangriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition 68 Zivilisten getötet worden.

Wie der zuständige UNO-Hilfskoordinator McGoldrick mitteilte, kamen allein beim Beschuss eines Marktes in der Provinz Taes 54 Menschen ums Leben. Beim zweiten Angriff in Hodeida gab es demnach 14 Opfer.



Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis hatte im März 2015 in den Bürgerkrieg im Jemen eingegriffen. Dort geht es gegen die schiitischen Huthi-Rebellen vor, die vom Iran unterstützt werden.

