Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor der Ausbreitung der Diphterie im Jemen.

Wie die WHO in Kairo mitteilte, haben sich bereits mehr als 1.300 Menschen mit der Infektionskrankheit angesteckt. Etwa 70 Menschen seien bisher an der Diphterie gestorben. Die Menschen im Jemen leiden seit mehreren Jahren unter dem Bürgerkrieg. Mehr als acht Millionen Menschen sind von Hunger bedroht. Zudem gibt es eine Cholera-Epidemie.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.