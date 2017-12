Im Jemen sind bei den jüngsten Kämpfen mehr als 60 Menschen getötet worden.

Nach Angaben von Sicherheitskräften kamen bei Luftangriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition mindestens 50 Huthi-Rebellen ums Leben. Krankenhäuser in der westlichen Provinz Hodeida bestätigten die Zahl. Auf Seiten der Regierungstruppen starben zwölf Soldaten. In der Provinz haben sich die Kämpfe verstärkt, nachdem von dort aus Raketen auf die saudi-arabische Hauptstadt Riad abgeschossen worden waren. Die Stadt Hodeida und der Hafen am Roten Meer werden von den Huthis kontrolliert.



Im Jemen kämpfen die Truppen des nach Saudi-Arabien geflohenen sunnitischen Präsidenten Hadi gegen die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.