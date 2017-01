Jemen Zehn tote Zivilisten bei US-Angriff auf Al-Kaida-Stellung

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk)

Durch einen US-Luftangriff im Jemen sind örtlichen Behörden zufolge mindestens 40 Menschen getötet worden - unter ihnen zehn Zivilisten.

Der Angriff mit Drohnen und Hubschraubern in der Provinz Baida galt demnach Al-Kaida-Kämpfern. Es seien aber auch sieben Frauen und drei Kinder ums Leben gekommen. Stammesvertreter nannten dieselbe Opferzahl.



Die USA betrachten den jemenitischen Zweig von Al-Kaida als gefährlichsten Ableger des Terrornetzwerks. Al-Kaida-Anhänger verübten den Anschlag auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001.