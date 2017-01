Jerusalem Bislang unbekannte Palästinensergruppe bekennt sich zu Anschlag

Der Tatort in Jerusalem (AFP - Menahem Kanaha)

Eine bisher unbekannte Palästinensergruppe hat sich zu dem Anschlag auf israelische Soldaten in Jerusalem bekannt.

Die Bewegung, die sich selbst "Gruppen der Märtyrer Baha Elejan" nennt, erklärte in arabischen Sozialen Medien, sie habe die Tat begangen. Zugleich drohte sie mit weiteren Anschlägen. Ein Palästinenser war gestern mit einem Lastwagen in eine Gruppe israelischer Soldaten gefahren und hatte vier von ihnen getötet. Der Täter wurde erschossen.



Der israelische Premierminister Netanjahu hatte die Extremistenmiliz IS für das Attentat verantwortlich gemacht. Alle Anzeichen sprächen dafür, erklärte er. Das israelische Sicherheitskabinett beschloss, dass Terrorverdächtige künftig monatelang ohne offizielle Anklage festgehalten werden dürfen.