Auch in der Altstadt von Jerusalem haben sich Christen aus aller Welt zur Feier des Osterfests versammelt.

Der Leiter des Lateinischen Patriarchats, Erzbischof Pizzaballa, erinnerte während der zentralen Ostermesse in der Grabeskirche an die schwierige Lage der Christen im Nahen Osten und rief sie auf, sich nicht durch Angst lähmen zu lassen. Er ging auch auf die beiden Anschläge auf koptische Christen in Ägypten ein und betonte, Hass und Gewalt dürften nicht den Sieg über das Zusammenleben davontragen.