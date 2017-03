Die Grabkapelle in Jerusalem ist nach neunmonatigen Restaurierungsarbeiten wieder eingeweiht worden.

An der Feier nahmen zahlreiche kirchliche Würdenträger teil. Griechische Wissenschaftler hatten die Steinplatten vom Ruß der Pilgerkerzen gereinigt, das die eigentlich gelbliche Farbe verdeckt hatte, sowie Risse im Fels aufgefüllt.



Die Kapelle gehört zum Unesco-Welterbe. Sie steht nach christlicher Überlieferung an dem Ort, an dem Jesus begraben wurde. An dem kleinen Gebäude mit der Kuppel gab es seit Jahrzehnten Probleme mit der Statik. Die zuständigen Kirchen hatten sich nicht auf die Finanzierung der Renovierung einigen können. Die Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro wurden unter anderem vom gemeinnützigen World Monuments Fund aus New York und privaten Spendern aufgebracht.