UNO-Generalsekretär Guterres warnt vor einer Eskalation der Gewalt in Jerusalem.

In einer in New York verbreiteten Erklärung fordert er alle politischen und religiösen Führer auf, von Provokationen Abstand zu nehmen und Zurückhaltung zu üben.



Wie Korrespondenten berichten, baute Israel inzwischen die am Tempelberg errichteten Absperrgitter und Gerüste ab, an denen Überwachungskameras angebracht waren. Zuvor waren bereits die umstrittenen Metalldetektoren entfernt worden. Nach einem tödlichen Anschlag hatte Israel die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, was Proteste von Palästinensern auslöste. - Ministerpräsident Netanjahu warf dem arabischen Fernsehsender al-Dschasira vor, die Gewalt anzustacheln und kündigte an, das israelische Büro des in Katar ansässigen TV-Kanals zu schließen.