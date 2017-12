In der Altstadt von Jerusalem soll eine Station der künftigen Hochgeschwindigkeitsbahn nach US-Präsident Trump benannt werden.

Die Strecke befindet sich allerdings noch in der ersten Planungsphase. Transportminister Katz sagte, man danke Trump damit für seine - so wörtlich - mutige und historische Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israel anzuerkennen. Die "Donald John Trump Station" solle im jüdischen Viertel in der Nähe der Klagemauer gebaut werden. Trump hatte die Klagemauer im Mai besucht. Seine Entscheidung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, löste in den Palästinensergebieten und in der arabischen Welt Unruhen und Proteste aus.

