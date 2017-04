Während der Feierlichkeiten zum Karfreitag in Jerusalem hat ein Palästinenser eine Frau mit einem Messer getötet.

Nach Angaben der Polizei griff der 57-jährige Mann die Touristin nahe der Altstadt in einer Straßenbahn an. Bei dem Opfer soll es sich um eine Studentin aus Großbritannien handeln. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Täter psychisch krank ist. Er wurde festgenommen. Derzeit halten sich tausende Pilger zu den Karfreitagsprozessionen in der Jerusalemer Altstadt auf.