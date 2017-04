Während der Feierlichkeiten zum Karfreitag in Jerusalem hat ein Palästinenser eine Frau mit einem Messer getötet. Nach Angaben der Polizei griff der 57-jährige Mann die Touristin nahe der Altstadt in einer Straßenbahn an.

Bei dem Opfer soll es sich um eine Studentin aus Großbritannien handeln. Sie starb den Berichten zufolge kurz nach ihrer Einlieferung in ein Krankenhaus. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Täter psychisch krank ist. Er wurde festgenommen.



Seit September 2015 hat es nach Angaben der Behörden inzwischen 44 Tote bei Angriffen von Palästinensern mit Fahrzeugen oder Schusswaffen gegeben. Die Sicherheitskräfte töteten mehr als 240 Palästinenser, von denen die meisten Angreifer gewesen sein sollen.



Derzeit halten sich tausende christliche Pilger zu den Karfreitagsprozessionen in der Jerusalemer Altstadt auf. Viele von ihnen gehen den Kreuzweg Jesu nach, der ander Grabeskirche endet. Außerdem feiert die jüdische Bevölkerung das Pessach-Fest, das noch bis zum 18. April dauert.