In der Altstadt von Jerusalem haben drei Bewaffnete israelische Polizisten angegriffen und mehrere Beamte schwer verletzt.

Nach ihrer Flucht in Richtung des Tempelbergs seien die Angreifer getötet worden, teilte die israelische Polizei mit. Das Gebiet wurde abgeriegelt, die Freitagsgebete wurden verboten. In der Altstadt befindet sich unter anderem die Al-Aksa-Moschee.



Seit Beginn der Gewaltwelle vor knapp zwei Jahren in Israel und den Palästinensergebieten sind mehr als 280 Palästinenser, 42 Israelis und sieben Ausländer getötet worden. Als Auslöser gilt ein Streit um Nutzungsrechte des Tempelbergs, der für Muslime, Juden und Christen von großer Bedeutung ist.