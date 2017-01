Jerusalem Strafmaßnahmen nach Anschlag auf israelische Soldaten

Israelische Sicherheits- und Rettungskräfte am Anschlagsort in Jerusalem, an dem ein Mann mit einem LKW in eine Gruppe Soldaten raste. (AFP - Menahem Kanaha)

Nach dem Anschlag auf Soldaten in Jerusalem hat das israelische Sicherheitskabinett weitreichende Strafmaßnahmen beschlossen.

Der Stadtteil Jabal Mukaber, aus dem der palästinensische Attentäter stammte, wurde abgeriegelt. Wie die Zeitung "Haaretz" berichtet, soll außerdem das Haus des Angreifers abgerissen und sein Leichnam der Familie nicht zur Bestattung übergeben werden. Fünf Angehörige und vier weitere Personen kamen nach Polizeiangaben zum Verhör in Gewahrsam.



Der Attentäter hatte gestern in Jerusalem einen Lastwagen in eine Gruppe von Soldaten gelenkt. Drei Frauen und ein Mann wurden getötet und der Attentäter selbst erschossen. Israels Ministerpräsident Netanjanhu zog Parallelen zu den Anschlägen von Berlin und Nizza, zu denen sich der IS bekannt hatte.



Die Bundesregierung äußerte sich erschüttert und sagte Israel ihre Solidarität zu.