US-Präsident Trump will die amerikanische Botschaft in Israel noch nicht in diesem Jahr nach Jerusalem verlegen.

Das sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor war Israels Ministerpräsident Netanjahu mit der Äußerung zitiert worden, er sei überzeugt, dass die Verlegung noch 2018 stattfinde.



Trump hatte Anfang Dezember den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem verkündet und damit den Unmut der Palästinenser auf sich gezogen. Diese beanspruchen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines Staates Palästina. - Allerdings planen die USA bisher einen Neubau der Botschaft, so dass der Umzug noch Jahre dauern dürfte.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.