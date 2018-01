Wegen Platzmangels wird in Jerusalem ein unteririscher Friedhof gebaut.

Wie Dlf-Korrespondent Benjamin Hammer berichtet, graben Arbeiter 50 Meter unter Har Hamenuchot, dem größten Friedhof der Stadt, ein Höhlensystem. Dort verlaufen die Tunnel bis zu einen Kilometer in den Kalkstein. 22.000 Gräber sollen dort entstehen. Im Judentum ist es verboten, einen Toten einzuäschern und in Urnen zu begraben. Auch das Grab später aufzulösen, ist undenkbar. Deshalb gibt es in Israel ein Platzproblem auf den Friedhöfen. Der nun geplante Untergrundfriedhof kostet 42 Millionen Euro. Experten gehen davon aus, dass das für die kommenden zehn Jahre ausreicht. Das Projekt ist von religiöser Stelle abgenommen.

