Die USA haben ihre Botschaft in Jerusalem eingeweiht.

Botschafter Friedman sagte zum Auftakt der Zeremonie, vor genau 70 Jahren habe David Ben Gurion die israelische Unabhängigkeit erklärt. Elf Minuten nach diesem Schritt habe der damalige US-Präsident Truman den neuen Staat Israel anerkannt. Heute nun unternähmen die USA endlich den nächsten Schritt - und eröffneten die Botschaft in Jerusalem. Dafür schulde man vor allem einer Person Dank: Präsident Trump. An der Zeremonie im bisherigen US-Konsulat in Jerusalem nahmen US-Finanzminister Mnuchin sowie Trumps Tochter Ivanka und ihr Mann Jared Kushner teil.



Die Feierlichkeiten werden von massiven Krawallen im Gazastreifen überschattet. Die israelische Armee erschoss nach palästinensischen Angaben fast 40 Menschen, es gab 1.000 Verletzte. Das israelische Militär erklärte, rund 35.000 gewaltbereite Randalierer hätten sich entlang der Grenze versammelt.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.