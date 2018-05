Die USA eröffnen heute ihre Botschaft in Jerusalem. Die Einweihung fällt zusammen mit dem 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung.

US-Präsident Trump hatte im Dezember erklärt, dass er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt und darum die Botschaft der Vereinigten Staaten dorthin verlegt. Die Entscheidung war weltweit überwiegend auf Kritik und Empörung gestoßen, auch in Deutschland, aber vor allem bei den Palästinensern. Sie betrachten Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates.



In den Palästinensergebieten werden für heute wieder Proteste erwartet. Allein im Gazastreifen wollen hunderttausende Menschen demonstrieren, auch in Ramallah im Westjordanland ist eine Kundgebung geplant. Es wird befürchtet, dass es wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der israelischen Armee kommt.

