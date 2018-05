Die USA eröffnen heute ihre Botschaft in Jerusalem. Die Einweihung fällt zusammen mit dem 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. Der Umzug der US-Vertretung stößt auf heftige Kritik der Palästinenser, die Massenproteste ankündigten.

US-Präsident Trump hatte im Dezember erklärt, dass er Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt und darum die Botschaft der Vereinigten Staaten dorthin verlegt. Die Entscheidung war weltweit überwiegend auf Kritik und Empörung gestoßen, auch in Deutschland, aber vor allem bei den Palästinensern. Sie betrachten Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates.



In den Palästinensergebieten werden für heute wieder Proteste erwartet. Allein im Gazastreifen wollen hunderttausende Menschen demonstrieren, auch in Ramallah im Westjordanland ist eine Kundgebung geplant.



Es wird befürchtet, dass es wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der israelischen Armee kommt. Das Militär warnte die Bewohner des Gazastreifens mit Flugblättern, sich von der Grenze fernzuhalten, wie Israel-Korrespondent Tim Assmann berichtet (Audio-Link).



Der eigentliche Umzug der Botschaft sei unspektakulär: Botschafter David Friedman und einige seiner engsten Mitarbeiter verlegten ihre Dienstsitze von Tel Aviv in das bisherige Jerusalemer US-Konsulat. Ein neues Botschaftsgebäude soll erst später gebaut werden.



Unmittelbar vor der Einweihung der neuen US-Botschaft rief der Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Sawahiri, Muslime zum Dschihad gegen die USA auf. Die Entscheidung der USA, ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, habe gezeigt, dass Verhandlungen den Palästinensern nichts gebracht hätten, sagte Sawahiri in einer Video-Botschaft.

