In Jerusalem haben erneut hunderte ultra-orthodoxe Juden gegen eine Wehrpflicht auch für Strenggläubige protestiert.

Nach Angaben der Polizei blockierten sie mehrere Straßen in der Innenstadt. Sechs Demonstranten wurden festgenommen.



In Israel müssen grundsätzlich alle Bürger Wehrdienst leisten. Ausnahmen gab es immer wieder für streng religiöse

Juden, die an Talmud-Schulen studieren. Das oberste Gericht des Landes hatte diese Praxis zuletzt für verfassungswidrig erklärt.