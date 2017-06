Heute vor 205 Jahren kam in Radis bei Wittenberg Johann Gottfried Galle zur Welt. Er war der erste Astronom, der bewusst Neptun beobachtet hat.

Gottfried Galle hatte in Berlin studiert und war zunächst Oberlehrer für Mathematik und Physik. 1835 holte ihn sein früherer Professor Franz Encke als Observator an die neue Berliner Sternwarte.

Er war zumeist an einem Linsenfernrohr mit gut 22 Zentimetern Durchmesser tätig. Er entdeckte unter anderem einen weiteren Saturnring und drei Kometen.

Am 23. September 1846 erhielt er einen Brief seines französischen Kollegen Urbain Leverrier. Der hatte aus Bahnstörungen des Uranus die Position eines mutmaßlichen weiteren Planeten berechnet.

Bei den Astronomen in Frankreich war er damit auf Ablehnung gestoßen, doch Gottfried Galle beobachtete noch am selben Abend die fragliche Stelle – und entdeckte prompt ein Objekt, das nicht in den Berliner Sternkarten verzeichnet war und sich bis zur folgenden Nacht ein Stück bewegt hatte: Der Planet war gefunden.

Einige Jahre später wechselte Galle – von Intrigen und Missgunst in Berlin zermürbt – an die Sternwarte Breslau und blieb dort fast ein halbes Jahrhundert lang.

Er beschäftigte sich vor allem mit der präzisen Bahnbestimmung von Planeten und entwickelte Methoden, um die Höhe von Polarlichtern und die Bahn von Meteoren zu bestimmen.

Johann Gottfried Galle, der viel mehr war als einfach nur der Erstbeobachter des Neptun, ist 1910 im Alter von 98 Jahren in Potsdam gestorben.