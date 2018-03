Der frühere britische Premierminister Major hat die Brexit-Strategie der Regierung May kritisiert.

Großbritannien sei auf dem Weg zu einem EU-Austritt, der das Land ärmer und schwächer machen werde, kritisierte Major in einer Rede in London. Er verlangte, das Unterhaus müsse ohne Partei- oder Fraktionsdruck über die Verhandlungsergebnisse abstimmen können. Das Unterhaus könne auch ein zweites Brexit-Referendum fordern, meinte Major. Das britische Volk habe jedes Recht, sich umzuentscheiden.



Major war von 1992 bis 1997 britischer Regierungschef und gehört wie Premierministerin May den Konservativen an.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.