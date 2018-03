Der britische Außenminister Johnson hat Russland mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer gewarnt und einen Hitler-Vergleich gezogen.

Er schloss sich während einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses der Einschätzung eines Labour-Abgeordneten an, Präsident Putin werde die WM nutzen, "wie Hitler die Olympischen Spiele 1936 nutzte". Es sei eine "Brechreiz erregende" Aussicht, dass Putin das Ereignis auskoste. Einen Boykott des Turniers, das im Juni und Juli in Russland stattfindet, schloss Johnson aus.



Der britische Außenminister richtete aber eine Forderung an Moskau. Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, Russlands Verantwortliche müssten die 24.000 britischen Anwärter auf Eintrittskarten gut behandeln und für deren Sicherheit garantieren.



Hintergrund der Spannungen ist der Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal und seine Tochter. Großbritannien vermutet Russland dahinter.

