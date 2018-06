Mit einem Kredit von 100 Millionen US-Dollar will Deutschland Jordanien bei seinen Wirtschaftsreformen unterstützen.

Das kündigte Bundeskanzlerin Merkel nach einem Gespräch mit König Abdullah II. in Amman an. Zugleich würdigte sie das Land für die Versorgung hunderttausender Flüchtlinge vor allem aus dem benachbarten Syrien. Die verstärkte Zusammenarbeit diene auch der Sicherheit der Region, betonte Merkel. Anschließend besuchte die Kanzlerin Bundeswehrsoldaten, die in Jordanien als Teil der internationalen Koalition zur Bekämpfung der Terrormiliz Islamischer Staat stationiert sind.

