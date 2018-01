Der jordanische Geheimdienst hat offenbar eine Reihe von Anschlägen verhindert.

Wie staatliche Medien berichten, sollten Ende des vergangenen Jahres unter anderem Militäreinrichtungen und Einkaufszentren attackiert werden, um Chaos zu erzeugen. Dem Geheimdienst sei es aber gelungen, 17 Personen mit Verbindungen zur Terrormiliz festzunehmen sowie Sprengstoff und Waffen zu beschlagnahmen.



Jordanien gehört der von den USA geführten Koalition von Staaten an, die Luftangriffe auf Stellungen des IS in Syrien fliegen.

