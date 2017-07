Bei einem Angriff auf dem Gelände der israelischen Botschaft

Wie das Außenministerium in Jerusalem mitteilte, erschoss dieser in Notwehr den Angreifer und einen weiteren Jordanier. Laut Polizei hatten sich die beiden Männer wegen Schreinerarbeiten auf dem Botschaftsgelände aufgehalten.

Unklar ist, ob die Tat in Zusammenhang steht mit dem Konflikt um den Tempelberg in Jerusalem. In Jordanien leben viele palästinensische Flüchtlinge und deren Nachfahren.