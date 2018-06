Wegen der Wirtschaftskrise in Jordanien haben mehrere Golfstaaten Finanzhilfen in Höhe von umgerechnet gut zwei Milliarden Euro zugesagt.

Bei einem Treffen in der saudischen Stadt Mekka vereinbarten Saudi-Arabien, die Emirate und Kuwait ein entsprechendes Hilfspaket. Am Sonntag hatte die EU-Außenbeauftragte Mogherini bereits 20 Millionen Euro für Jordanien angekündigt. Wegen der Wirtschaftskrise hatte die Regierung massive Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen angekündigt. Dies hat zu tagelangen Protesten in Jordanien geführt.

