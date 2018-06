Nach tagelangen Protesten verzichtet die Regierung in Jordanien auf die geplanten Steuererhöhungen.

Man habe sich geeinigt, den Gesetzentwurf zurückzuziehen, sagte der neue Regierungschef al Rassas in Amman. Der frühere Bildungsminister war nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mulki am Montag zu dessen Nachfolger ernannt worden.



Aus Protest gegen die Steuererhöhungen und Preissteigerungen waren seit letzter Woche täglich tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Internationale Kreditgeber dringen auf Wirtschaftsreformen in Jordanien, um Staatsschulden abzubauen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.