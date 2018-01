Zum Abschluss seiner Jordanienreise hat Bundespräsident Steinmeier ein Flüchtlingslager besucht.

In der Unterkunft nordöstlich von Amman kam er mit einer syrischen Familie zusammen. Jordanien hat insgesamt rund 700.000 Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Auf der Luftwaffenbasis Al-Asrak traf Steinmeier mit Bundeswehrsoldaten zusammen. Sie unterstützen mit vier Tornado-Aufklärern und einem Tankflugzeug den Kampf gegen die Terrormiliz IS in der Region. Die deutschen Soldaten waren im Herbst vergangenen Jahres aus der Türkei nach Jordanien verlegt worden.



Anschließend reiste Steinmeier in die libanesische Hauptstadt Beirut weiter, der letzten Station seiner Nahostreise.

