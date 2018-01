Bundespräsident Steinmeier wird am Vormittag in Amman vom jordanischen König Abdullah empfangen.

Themen des Meinungsaustauschs dürften der Krieg in Syrien und die Flüchtlinge, der israelisch-palästinensische Konflikt und der islamistische Terrorismus sein. Zur Sprache kommen könnten auch die deutschen Rüstungsexporte in die Region. - Am Montag besucht Steinmeier ein Flüchtlingslager sowie den Stützpunkt Al-Asrak, wo rund 300 deutsche Soldaten mit Aufklärungsflugzeugen den Kampf gegen die Terrormiliz IS unterstützen. Die Bundeswehr war aus dem türkischen Incirlik nach Jordanien umgezogen, weil die Türkei deutschen Abgeordneten mehrfach Besuche bei den Soldaten verweigert hatte. Von Jordanien aus reist der Bundespräsident in den Libanon weiter.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.