Bundespräsident Steinmeier hat die Weltgemeinschaft zu mehr Hilfe für die Versorgung der Flüchtlinge in Jordanien aufgerufen.

Angesichts der schwierigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage in dem Königreich sei dies unabdingbar, sagte Steinmeier bei einem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman. Deutschland sei sich bewusst, welcher Druck auf Jordanien laste. Das Land, das unter starker Wasserknappheit leidet, hat nach offiziellen Angaben gut 650.000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen und weitere 65.000 aus dem Irak. Schätzungen zufolge könnte die tatsächliche Zahl doppelt so hoch sein.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.