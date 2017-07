In Jordanien ist ein Wachmann der israelischen Botschaft in Amman wegen Mordes angeklagt worden.

Das teilte die Staatsanwaltschaft in Amman mit. Der Mann soll angegriffen worden sein, bevor er zwei Jordanier auf dem Gelände der israelischen Botschaft erschoss. Seit Anfang der Woche hält er sich in Israel auf. Das israelische Außenministerium kündigte eine Untersuchung gegen den Wachmann an und er klärte weiter, man werde Jordanien über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten.