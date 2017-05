José Cura Startenor singt und inszeniert "Peter Grimes" in Bonn

Er dürfte einer der bestbezahlten Opernsänger der Gegenwart sein: José Cura. Am Theater in Bonn hat er für Benjamin Brittens Oper "Peter Grimes" nicht nur sein Debüt in der Hauptrolle gegeben. Er hat auch Regie geführt und das Bühnenbild sowie die Kostüme kreiert. Cura hat Musikjournalist Christoph Schmitz nicht in jeder dieser Funktionen überzeugt.

Christoph Schmitz im Gespräch mit Jochen Hubmacher