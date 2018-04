Meist spielt er (noch) im Schatten von seinem Freund Joe Bonamassa, dabei hat er schon als Teenager mit den Allergrößten auf der Bühne gestanden: mit BB King, Michael Landau oder Derek Trucks, der wie Josh Smith im Jahr 1979 geboren wurde. Josh Smith stammt aus Connecticut, lebt aber schon lange in Florida. Im Alter von zwölf Jahren war er regelmäßig bei Blues Jams anzutreffen, mit 13 fester Lead-Gitarrist der Rhino Cats, der Hausband eines renommierten Bluescafés. Von den Großen schaute er sich dort einige Tricks ab, doch Smith hat enormes Talent, sodass Michael Landau ihn schließlich unter seine Fittiche nahm. Er ist seit 25 Jahren im Musikbusiness aktiv, hat zuletzt eine Jazzplatte mit dem Titel "Still" aufgenommen.

US-Gitarrist Josh Smith: "Je mehr Vokabeln Du hast, umso besser" (06:23)

Aufnahme vom 14.11.17 in der Kantine, Köln



Teil 2 des Konzerts wird am 4.6.18 in On Stage gesendet.