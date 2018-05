"Ich arbeite wirklich permanent an neuen Sachen, das ist wichtig für mich. Ich mag es sehr, Gitarre zu spielen und möchte mich immer weiter nach vorne bringen, besser werden, weiter wachsen, ich möchte niemals stagnieren", sagte Josh Smith im Interview.

Smith lebt in Los Angeles, seine Tourneen führen ihn regelmäßig nach Europa und Asien. Als Musiker und vor allem Gitarrist ist er offen für Einflüsse aus jeder musikalischen Richtung. Zuletzt hat er ein Jazz-Album aufgenommen - sein eigenes Studio macht diese Freiheit möglich. Smith ist gut vernetzt in der Szene: Als 13-Jähriger spielte er mit Derek Trucks, später mit BB King, dann wurde er von der amerikanischen (Studio-)Gitarrenlegende Michael Landau gefördert.

Für sein Kölner Konzert und die Dlf-Aufnahme wurde seine Band um den deutschen Organisten Klaus Henatsch (Nektar) erweitert - was der musikalischen Textur und dem Publikum zugute kam. Eine Orgel erweitert die klassische Triobesetzung aus Schlagzeug, Bass und Gitarre ungemein - sie legt den Klangteppich für die in viele Richtungen marschierende Solo-Gitarre von Josh Smith. Aber auch seine Bandmitglieder überzeugten in Zusammenspiel sowie ihren aussagekräftigen Improvisationen.

Josh Smith, Gitarre/Gesang

Nick Ornelas, Bass

Felix Pollard, Schlagzeug

Klaus Henatsch, Keyboards

Aufnahme vom 14.11.2017 aus der Kantine, Köln

Hier finden Sie das Konzert in voller Länge:

Josh Smith und Band live am 14.11.17 in Köln, erste Hälfte (1:12:55)

Josh Smith und Band live am 14.11.17 in Köln, zweite Hälfte (1:05:49)