Der "Spiegel"-Journalist Hasnain Kazim hält die festgenommenen Deutschen in der Türkei für politische Geiseln.

Die Türkei benutze beispielsweise den Journalisten Deniz Yücel und den Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner, um mit ihnen Politik mit Deutschland zu machen, sagte Kazim im Deutschlandfunk (Audio). Die Lage sei derzeit schwierig für die Inhaftierten, weil unklar sei, wie es mit ihnen weiter gehe. Yücel, der bereits mehr als 150 Tage ohne Anklage wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft ist, könne wegen des Ausnahmezustands bis zu fünf Jahre ohne Anklage in Haft gehalten werden, betonte der Journalist. Das sei erschreckend.



Allen Kritikern der türkischen Regierung werde vorgeworfen, sie seien Unterstützer von Terroristen. Er selbst, so Kazim, sei laut Türkei "Terrorpropagandist", weil er mit PKK-Anhängern gesprochen habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass er festgenommen werde, sei momentan größer denn je. Kazim verließ im März vergangenen Jahres als Korrespondent von "Spiegel" und "Spiegel Online" die Türkei, nachdem die Behörden seine Presseakkreditierung nicht verlängert hatten.



Im Fall Yücel hat die "Welt24 GmbH" nun in der Türkei Verfassungsbeschwerde eingelegt. Begründet wurde der Schritt unter anderem mit der fortdauernden Inhaftierung des Journalisten. Aus der Geschäftsführung hieß er, man werde alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um die Berichterstattungsfreiheit des Korrespondenten wie auch des Verlags zu verteidigen.