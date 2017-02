Journalisten-Organisation Sprachlicher Umgang mit dem Thema Migration erschreckend

Sheila Mysorekar ist Vorsitzende der "Neuen deutschen Medienmacher" (Deutschlandradio / Jessica Sturmberg)

Das Netzwerk Neue deutsche Medienmacher hält die Entwicklung des Sprachgebrauchs zum Thema Migration für erschreckend.

Denkweisen von ganz rechts würden nach und nach übernommen, sagte die Vorsitzende der Journalisten-Organisation, Mysorekar, dem Deutschlandfunk. Ein Beispiel dafür sei das Wort "Passdeutsche". Der Begriff lege nahe, dass eingebürgerte Menschen niemals „echte" Deutsche sein könnten. Früher habe nur die NPD derartige Bezeichnungen benutzt, so Mysorekar. Heute finde sich der Ausdruck auch in seriösen Medien. So würden Deutsche "verbal ausgebürgert" und zu ewig Fremden herabgewertet.



Mysorekar äußerte sich auf einer Fachtagung der Neuen deutschen Medienmacher und des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung in Köln.